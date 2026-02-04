الطقس غائم جزئياً ورطب ليلاً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:20، والمد الثاني عند الساعة 04:28، والجزر الأول عند الساعة 09:09، والجزر الثاني عند الساعة 21:47.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:06، والمد الثاني عند الساعة 00:24، والجزر الأول عند الساعة 17:57، والجزر الثاني عند الساعة 06:52.