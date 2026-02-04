رئيس الدولة يشهد جانباً من فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2026»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، جانباً من فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2026»، التي تعقد في دبي، خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الحالي.

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «شهدت اليوم جانباً من فعاليات (القمة العالمية للحكومات 2026)، حيث تواصل الإمارات دورها في تعزيز الحوار العالمي بشأن تطوير العمل الحكومي واستشراف حكومات المستقبل من أجل التنمية المستدامة وسعادة الإنسان في كل مكان».

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة: «بفضل رؤية أخي محمد بن راشد وجهوده المتواصلة ترسخت مكانة القمة عالمياً وأصبحت ملتقى دولياً للأفكار المبتكرة ومنصة فاعلة لصناع القرار من مختلف دول العالم».

