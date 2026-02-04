الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يستقبل مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»

4 فبراير 2026 19:30

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتور خالد العناني، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي يزور الدولة للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات التي تنعقد في دبي.

وفي مستهل اللقاء، رحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بالدكتور خالد العناني، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة مديراً عاماً للمنظمة، بما يسهم في تعزيز دورها في دعم الحوار الثقافي بين الشعوب، وحماية التراث الإنساني والحضاري حول العالم.

وجرى، خلال اللقاء، بحث مواصلة تعزيز التعاون والشراكة بين اليونسكو ودولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، من خلال البرامج والمبادرات الثقافية والمعرفية والعلمية المشتركة، دعماً لجهود صون الموروث الثقافي والحضاري، وترسيخاً لقيم الهوية الوطنية بين أجيال الحاضر والمستقبل.

حضر اللقاء، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

المصدر: وام
أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
اليونسكو
خالد بن محمد بن زايد
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
خالد العناني
دبي
