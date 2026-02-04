محمد بن راشد يطّلع على مشروعي «دبي لوب» و«جلايدوايز» لتعزيز التنقل الذكي والمستدام

اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على مشروعي «دبي لوب» Dubai Loop، ومركبة «جلايدوايز» Glydways، وهما من أبرز المشاريع المبتكرة لهيئة الطرق والمواصلات، في مجال النقل المستقبلي، وتهدف إلى تعزيز ريادة دبي العالمية في التنقل الذكي والمستدام، ودعم منظومة النقل الجماعي، وتوفير حلول متقدمة لرحلات الميل الأول والأخير.

واستمع سموه، خلال تفقده منصة هيئة الطرق والمواصلات في القمة العالمية للحكومات 2026، إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، حول طبيعة المشروعين، ومكوناتهما التقنية، ودورهما في تطوير منظومة نقل متكاملة تعتمد على الابتكار والتقنيات المستقبلية.

واطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع «دبي لوب» Dubai Loop، الذي يعتمد على أنفاق مبتكرة لنقل الركاب في إمارة دبي، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التنقل، وتعزيز كفاءة وسلاسة الحركة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، ودعم رحلات الميل الأول والأخير، وتتميز بسرعة التنفيذ، وانخفاض التكلفة، والحد من التأثير على الطرق والخدمات القائمة.

وأوضح معالي مطر الطاير، في معرض شرحه، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تنفيذ مسار بطول 6.4 كم، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع، الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كم، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.

كما اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع جلايدوايز (Glydways)، وهو أول برنامج آلي لشبكة نقل مؤتمتة، يوفر نمطاً جديداً للنقل الذكي والمستدام في إمارة دبي، ويسهم في دعم منظومة النقل الجماعي، وتوفير حلول فعّالة لرحلات الميل الأول والأخير.

ويُعد نظام النقل المؤتمت «ATN» من جلايدوايز، نمطاً جديداً للنقل يعتمد على شبكات نقل آلية، باستخدام مركبات كهربائية ذاتية القيادة، تعمل على مسارات مخصصة وضيقة، وغير متأثرة بالازدحامات المرورية.

ورافق سموه خلال الجولة، سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وتعمل مركبات «جلايدوايز»، بالطاقة الكهربائية، وتتسع لما بين 4 و6 ركاب، وبمدى تشغيلي يصل إلى 250 كيلومتراً للشحنة الواحدة، وسرعة تشغيلية تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، ويتميز النظام بانخفاض التكاليف الرأسمالية بنسبة تصل إلى 90%، والتكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 70%، مقارنة بوسائل النقل الأخرى.