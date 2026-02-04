الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يطّلع على مشروعي «دبي لوب» و«جلايدوايز» لتعزيز التنقل الذكي والمستدام

محمد بن راشد يطّلع على مشروعي «دبي لوب» و«جلايدوايز» لتعزيز التنقل الذكي والمستدام
4 فبراير 2026 19:47

اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على مشروعي «دبي لوب» Dubai Loop، ومركبة «جلايدوايز» Glydways، وهما من أبرز المشاريع المبتكرة لهيئة الطرق والمواصلات، في مجال النقل المستقبلي، وتهدف إلى تعزيز ريادة دبي العالمية في التنقل الذكي والمستدام، ودعم منظومة النقل الجماعي، وتوفير حلول متقدمة لرحلات الميل الأول والأخير.

واستمع سموه، خلال تفقده منصة هيئة الطرق والمواصلات في القمة العالمية للحكومات 2026، إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، حول طبيعة المشروعين، ومكوناتهما التقنية، ودورهما في تطوير منظومة نقل متكاملة تعتمد على الابتكار والتقنيات المستقبلية.

واطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع «دبي لوب» Dubai Loop، الذي يعتمد على أنفاق مبتكرة لنقل الركاب في إمارة دبي، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التنقل، وتعزيز كفاءة وسلاسة الحركة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية، ودعم رحلات الميل الأول والأخير، وتتميز بسرعة التنفيذ، وانخفاض التكلفة، والحد من التأثير على الطرق والخدمات القائمة.

وأوضح معالي مطر الطاير، في معرض شرحه، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تنفيذ مسار بطول 6.4 كم، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع، الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كم، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مطاراً في النيجر
«الفارس الشهم 3» تُقدّم دعماً إنسانياً للأطفال الصُم في غزة

كما اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشروع جلايدوايز (Glydways)، وهو أول برنامج آلي لشبكة نقل مؤتمتة، يوفر نمطاً جديداً للنقل الذكي والمستدام في إمارة دبي، ويسهم في دعم منظومة النقل الجماعي، وتوفير حلول فعّالة لرحلات الميل الأول والأخير.
ويُعد نظام النقل المؤتمت «ATN» من جلايدوايز، نمطاً جديداً للنقل يعتمد على شبكات نقل آلية، باستخدام مركبات كهربائية ذاتية القيادة، تعمل على مسارات مخصصة وضيقة، وغير متأثرة بالازدحامات المرورية.

ورافق سموه خلال الجولة، سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وتعمل مركبات «جلايدوايز»، بالطاقة الكهربائية، وتتسع لما بين 4 و6 ركاب، وبمدى تشغيلي يصل إلى 250 كيلومتراً للشحنة الواحدة، وسرعة تشغيلية تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، ويتميز النظام بانخفاض التكاليف الرأسمالية بنسبة تصل إلى 90%، والتكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 70%، مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

المصدر: وام
التنقل الذكي
تقنيات النقل الذكية
هيئة الطرق والمواصلات
النقل الذكي
خدمات النقل الذكي
مطر الطاير
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
آخر الأخبار
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اقتصاد
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©