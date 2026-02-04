تنويه من سفارة الإمارات في لندن بشأن نظام تصريح السفر الإلكتروني

نشرت سفارة دولة الإمارات في لندن، اليوم الأربعاء، تنويهاً للمواطنين بشأن إعادة التسجيل في نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA).

وكتبت السفارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "المسافر الإماراتي.. في حال كنت تخطط لزيارة المملكة المتحدة، تأكد من إعادة التسجيل في نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) إذا مرّ عامان على إصدار التصريح السابق، وذلك من خلال تحميل التطبيق الذكي أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بإصدار التصريح".

