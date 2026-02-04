الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنويه من سفارة الإمارات في لندن بشأن نظام تصريح السفر الإلكتروني

تنويه من سفارة الإمارات في لندن بشأن نظام تصريح السفر الإلكتروني
4 فبراير 2026 21:01

نشرت سفارة دولة الإمارات في لندن، اليوم الأربعاء، تنويهاً للمواطنين بشأن إعادة التسجيل في نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA).
وكتبت السفارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "المسافر الإماراتي.. في حال كنت تخطط لزيارة المملكة المتحدة، تأكد من إعادة التسجيل في نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) إذا مرّ عامان على إصدار التصريح السابق، وذلك من خلال تحميل التطبيق الذكي أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بإصدار التصريح".

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مطاراً في النيجر
«الفارس الشهم 3» تُقدّم دعماً إنسانياً للأطفال الصُم في غزة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
لندن
سفارة الإمارات
الإمارات
المملكة المتحدة
السفر الإلكتروني
آخر الأخبار
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اقتصاد
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©