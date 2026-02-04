الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل الحياة اليومية ويعزّز جودة الرفاه الإنساني

أبوظبي (الاتحاد)



أصدر مكتب تريندز للبحوث والاستشارات الافتراضي في كندا تقرير «اتجاهات المستقبل» في عدده السابع عشر، مقدّماً قراءة استشرافية معمّقة للتحولات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها المتنامية في أنماط الحياة اليومية، وجودة الرفاه الإنساني، والرعاية الصحية والنفسية، وذلك ضمن رؤية بحثية تجمع بين البُعد التقني والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.

ويضم التقرير مجموعة من الدراسات الاستشرافية والتطبيقية الهادفة إلى تحليل الاتجاهات المستقبلية للذكاء الاصطناعي، واستكشاف انعكاساته على الحياة اليومية، ولا سيما في مجالات المنازل الذكية، والتقنيات المساعدة، والرعاية الصحية والنفسية، ودعم جودة الحياة لدى مختلف الفئات العمرية. ويؤكد التقرير أن التقدم التكنولوجي، على الرغم من ضرورته، لا يضمن بمفرده تحقيق أثر اجتماعي ملموس، ما لم يُدعَم بتصميم شامل يتمحور حول الإنسان، وسياسات داعمة، واقتصاديات مستدامة.