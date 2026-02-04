الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» وجامعة الشافعية الإسلامية الإندونيسية

نجلاء النقبي خلال استقبالها وفد جامعة الشافعية الإسلامية الإندونيسية ( من المصدر)
5 فبراير 2026 03:07

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة الشافعية الإسلامية الإندونيسية، أوجه التعاون الثنائي في المجالات المشتركة، خاصة برامج التدريب والتعليم وتبادل الخبرات الأكاديمية، كما ناقش الجانبان سبل التطوير الأكاديمي والمؤسسي بين الطرفين.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من جامعة الشافعية الإسلامية الإندونيسية، برئاسة الدكتور مسدوكي أحمد أمير رئيس الجامعة، لمقر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، وكان في استقباله د. نجلاء محمد النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية.
وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على توثيق التعاون من خلال إبرام اتفاقية إطارية مستقبلاً، تحدد المجالات المشتركة التي يمكن للجانبين التنسيق حولها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يشهد مراسم الاحتفاء بالمكرمين بـ"جائزة زايد للأخوة الإنسانية" لعام 2026
"زايد لأصحاب الهمم" وشركاؤها يطلقون رسالة إنسانية عالمية
التسامح
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
إندونيسيا
الأخوة الإنسانية
آخر الأخبار
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اقتصاد
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©