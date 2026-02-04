تعاون بين «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» وجامعة الشافعية الإسلامية الإندونيسية

أبوظبي (الاتحاد)



بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة الشافعية الإسلامية الإندونيسية، أوجه التعاون الثنائي في المجالات المشتركة، خاصة برامج التدريب والتعليم وتبادل الخبرات الأكاديمية، كما ناقش الجانبان سبل التطوير الأكاديمي والمؤسسي بين الطرفين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من جامعة الشافعية الإسلامية الإندونيسية، برئاسة الدكتور مسدوكي أحمد أمير رئيس الجامعة، لمقر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، وكان في استقباله د. نجلاء محمد النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على توثيق التعاون من خلال إبرام اتفاقية إطارية مستقبلاً، تحدد المجالات المشتركة التي يمكن للجانبين التنسيق حولها.