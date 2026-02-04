افتتاح تجريبي لمركز «جاهزية» في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بسوريا

دمشق (وام)



أعلن البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة الطبية، الافتتاح التجريبي لمركز «جاهزية» للمحاكاة، في مقر مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في ريف دمشق بسوريا، ليكون مركزاً تدريبياً طبياً متكاملاً ومتطوراً يعتمد على تقنيات المحاكاة السريرية في التعليم الطبي والبحث العلمي، كأول مركز من نوعه في سوريا معتمد من المركز الأوروبي لطب الكوارث.

ويُشكل مركز جاهزية سوريا التدريبي بالمحاكاة، إضافة نوعية للخدمات المقدمة في مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الميداني، الذي يغطي منطقة الغوطة ومناطق جغرافية واسعة في ريف دمشق، تخدم ما يقارب مليون نسمة.

ويضم المستشفى، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 135 سريراً، منها 40 سريراً للعناية المركزة، تجهيزات طبية متكاملة تشمل أجهزة الأشعة والتصوير الطبقي المحوري، إلى جانب عدد من الأقسام الحيوية، مثل المختبرات، وقسم العناية المشددة، والصيدلية.

وينسجم إنشاء المركز مع رؤية وزارة الصحة السورية لتوفير تعليم أكاديمي متميز وتدريب مستمر وفق معايير واعتمادات دولية، ويعكس التزام برنامج «جاهزية» سوريا بتطوير برامجه وتعزيز مكانته مركزاً ريادياً عالمياً في التعليم والتدريب الطبي.



تدريب المئات

أكد الدكتور أسعد شرف الدين، جراح الدماغ، رئيس أطباء سوريا، أن مركز «جاهزية» سوريا نجح في مرحلته التشغيلية التجريبية الأولى في تدريب المئات من الكوادر عبر محاضرات وورش عمل ودورات تخصصية وتمارين ميدانية في طب الطوارئ والمخاطر، ضمن منهج تدريبي موحد ومعتمد دولياً، بإشراف نخبة من الخبراء المعتمدين من الإمارات وسوريا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإيطاليا لدى المركز الأوروبي لطب الكوارث وأكاديمية «جاهزية».