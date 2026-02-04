الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

افتتاح تجريبي لمركز «جاهزية» في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بسوريا

افتتاح تجريبي لمركز «جاهزية» في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بسوريا
5 فبراير 2026 03:06

دمشق (وام)

أعلن البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة الطبية، الافتتاح التجريبي لمركز «جاهزية» للمحاكاة، في مقر مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في ريف دمشق بسوريا، ليكون مركزاً تدريبياً طبياً متكاملاً ومتطوراً يعتمد على تقنيات المحاكاة السريرية في التعليم الطبي والبحث العلمي، كأول مركز من نوعه في سوريا معتمد من المركز الأوروبي لطب الكوارث.
ويُشكل مركز جاهزية سوريا التدريبي بالمحاكاة، إضافة نوعية للخدمات المقدمة في مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الميداني، الذي يغطي منطقة الغوطة ومناطق جغرافية واسعة في ريف دمشق، تخدم ما يقارب مليون نسمة.
ويضم المستشفى، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 135 سريراً، منها 40 سريراً للعناية المركزة، تجهيزات طبية متكاملة تشمل أجهزة الأشعة والتصوير الطبقي المحوري، إلى جانب عدد من الأقسام الحيوية، مثل المختبرات، وقسم العناية المشددة، والصيدلية.
وينسجم إنشاء المركز مع رؤية وزارة الصحة السورية لتوفير تعليم أكاديمي متميز وتدريب مستمر وفق معايير واعتمادات دولية، ويعكس التزام برنامج «جاهزية» سوريا بتطوير برامجه وتعزيز مكانته مركزاً ريادياً عالمياً في التعليم والتدريب الطبي.

تدريب المئات

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مطاراً في النيجر
«الفارس الشهم 3» تُقدّم دعماً إنسانياً للأطفال الصُم في غزة

أكد الدكتور أسعد شرف الدين، جراح الدماغ، رئيس أطباء سوريا، أن مركز «جاهزية» سوريا نجح في مرحلته التشغيلية التجريبية الأولى في تدريب المئات من الكوادر عبر محاضرات وورش عمل ودورات تخصصية وتمارين ميدانية في طب الطوارئ والمخاطر، ضمن منهج تدريبي موحد ومعتمد دولياً، بإشراف نخبة من الخبراء المعتمدين من الإمارات وسوريا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإيطاليا لدى المركز الأوروبي لطب الكوارث وأكاديمية «جاهزية».

التعليم
الإمارات
دمشق
المستشفى الميداني
سوريا
آخر الأخبار
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اقتصاد
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©