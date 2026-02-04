الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين «الخارجية» و«الاتحادية للشباب»

موزة بنت طحنون والمشاركون في صورة جماعية عقب الاجتماع (وام)
5 فبراير 2026 03:06

أبوظبي (وام)

عقدت وزارة الخارجية اجتماعاً تعريفياً مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في تمكين الشباب ودعم حضورهم محلياً وعالمياً، وذلك ضمن توجهات دولة الإمارات ونهجها الاستراتيجي في الاستثمار في طاقات الشباب وإشراكهم بفاعلية في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل مستدام وأكثر ازدهاراً.

وبحث الاجتماع الذي شارك فيه كلٌ من: الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة بوزارة الخارجية، ومقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وخالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، فرص تطوير شراكات استراتيجية داعمة للشباب، وتوسيع نطاق التعاون، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية في مجال تمكين الشباب، بالإضافة إلى استعراض مبادرات مجلس شباب وزارة الخارجية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب مناقشة مجالات التدريب المقترحة التي تشمل الدبلوماسية، والأمن والسلام، والقيادة، والتمثيل الدولي، وبحث آليات التنفيذ المقترحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

المؤسسة الاتحادية للشباب
وزارة الخارجية
الإمارات
موزة بنت طحنون
الشباب
