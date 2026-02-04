صقر غباش يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني

أبوظبي (الاتحاد)



استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي ماولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية كازاخستان، رئيس أمانة مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قُدُماً في شتى المجالات.

حضر اللقاء، محمد الكشف، رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش بمعالي رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني والوفد البرلماني المرافق له، مثمِّناً هذه الزيارة، وما تحمله من دلالات إيجابية تعكس الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون البرلماني.

وأكد معالي صقر غباش أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تحقق من تقدم منذ إقامة العلاقات الثنائية عام 1993، مشيراً إلى ما يجمع قيادتي البلدين من تفاهم ورؤى مشتركة أسهمت في توسيع مجالات التعاون والشراكة.

وأكد معالي ماولين أشيمبايف، عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات، ورغبة مجلس الشيوخ في تطوير العلاقات البرلمانية، لانعكاسها على نمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.