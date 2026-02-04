رئيس سيشل: التكنولوجيا هي المستقبل

دبي (الاتحاد)



أكد فخامة الدكتور باتريك هيرميني، رئيس جمهورية سيشل، أن حكومته تولي أهمية خاصة لقضايا البيئة، وتعمل على تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا، باعتبارها أكثر ما يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأنه تم تحقيق 90% من الأهداف الحكومية المعلنة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حاورته فيها نتالي وكام من وكالة «يورو نيوز».

وأشار فخامة رئيس سيشل، إلى أن حكومته حققت إنجازات في العديد من القضايا، وخاصة البيئية منها، مؤكداً أنها من أكثر الأمور أهمية بالنسبة لهم، وقال إن وزير البيئة هو أقوى شخص في البلاد، بسبب اهتمامه الكبير بهذا الجانب.

وعدد بعض إنجازات حكومته، مشيراً إلى أنها بدأت مؤخراً بتطوير برنامج لبناء 2000 منزل خلال الخمسة أعوام المقبلة، وتطوير قطاع المواصلات، التي يجب توفيرها للناس، والعمل على إيجاد حل جذري لمشاكلها.

وشدد هيرميني على اهتمام بلاده بقطاعي التعليم والصحة، وقال إن الصحة وجودة الحياة أمران ضروريان للبشر بشكل عام. وأضاف أن التكنولوجيا هي المستقبل، لذلك على الحكومات أن تراجع سياساتها وفقاً لبيانات دقيقة ومعتمدة.