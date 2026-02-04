الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رؤساء زيمبابوي وبوتسوانا وسيراليون: أفريقيا مؤهلة  لقيادة قاطرة النمو العالمي في العقد القادم

رؤساء زيمبابوي وبوتسوانا وسيراليون: أفريقيا مؤهلة  لقيادة قاطرة النمو العالمي في العقد القادم
5 فبراير 2026 03:09

 دبي (الاتحاد)

أكد رؤساء دول زيمبابوي وبوتسوانا وسيراليون أن القارة الأفريقية تمر بمرحلة تحول جذري نحو الاستقلال الاقتصادي والسياسي، مشددين على أن العلاقات الدولية للقارة تبنى اليوم على أساس المصالح المتبادلة وليس الإملاءات الخارجية. وأوضحوا أن أفريقيا تمتلك الثروة البشرية والموارد التي تؤهلها لقيادة قاطرة النمو العالمي في العقد القادم، شريطة احترام سيادتها الوطنية، وتطوير نماذج ديمقراطية تنبع من هويتها الثقافية والتاريخية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مطاراً في النيجر
«الفارس الشهم 3» تُقدّم دعماً إنسانياً للأطفال الصُم في غزة

جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان «هل سيكون العقد القادم أفريقياً؟» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، بمشاركة فخامة إيمرسون منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، وفخامة دوما غيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، وفخامة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، وأدارها الإعلامي تاكر كارلسون.

كرامة الشعب
وفي رد على سؤال حول المقارنة بين الاستثمارات الصينية والغربية، أكد فخامة إيمرسون منانغاغوا، رئيس زيمبابوي، أن بلاده تتحرك بناء على ما يحقق أفضل النتائج الاقتصادية لمواطنيها، قائلاً: «المهم بشكل أساسي هو ما نرضى عنه نحن كزيمبابويين، لسنا بحاجة لإرضاء بقية العالم، نحن نرضي أنفسنا».
وأضاف أن زيمبابوي استطاعت الصمود والتطور رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها لعقود نتيجة استعادة أراضيها التاريخية، مؤكداً أن الاستثمار في الأرض هو استثمار في كرامة الشعب.

المواهب الشابة
من جانبه، أشار فخامة دوما غيديون بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، إلى أن بلاده التي تتمتع بالحرية منذ نحو 60 عاماً، تتعامل مع القوى الدولية وفق شروط تحددها بوتسوانا بنفسها، موضحاً أن العلاقة تبنى على ما يقدمه الشريك وما تحتاجه الدولة في إطار المفاوضات العادلة. وأشار إلى أن العلاقات بين الدول تتشكل عبر محطات تاريخية ولا تُبنى على كل تفاعل منفصل بمفرده.
واستعرض رئيس بوتسوانا رؤيته للاحتفاظ بالمواهب الشابة، مؤكداً أن أفريقيا هي القارة الأصغر سناً في العالم بمتوسط عمر 19.3 عاماً، بينما يبلغ متوسط العمر في بوتسوانا 25 عاماً.

التعليم المجاني
حول الطفرة الديموغرافية في أفريقيا، أكد فخامة جوليوس مادا بيو، رئيس سيراليون، أن معدلات المواليد المرتفعة تمثل قوة لا عائقاً، موضحاً أن حكومته تستثمر بكثافة في التعليم المجاني الأساسي والثانوي كي لا يكون هناك حجة للتهرب من التعليم.
وقال: «لقد جعلت إدارتي التعليم الأساسي والثانوي مجاناً تماماً.. نحن لا نريد فقط النجاح على المستوى الشخصي، بل نريد بناء مواطنين نافعين للمجتمع العالمي».

 

سيراليون
أفريقيا
بوتسوانا
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
دبي
زيمبابوي
آخر الأخبار
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اقتصاد
بتكوين تتراجع وتقترب من مستوى 70 ألف دولار
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©