الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مدير مؤسسة التمويل الدولية: الإمارات ملتقى عالمي للابتكار

عبدالله بن طوق ومختار ديوب خلال الجلسة (من المصدر)
5 فبراير 2026 03:08

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أشاد معالي مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالنموذج الاقتصادي الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي نجحت في بناء منظومة فريدة قادرة على تسريع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الأخضر، واصفاً دولة الإمارات بملتقى «وادي السيليكون بـ وول ستريت الشرق». 
جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان «النهج الإماراتي لمستقبل الاقتصاد» ضمن أجندة اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات، والتي ناقش خلالها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة مع معالي مختار ديوب، مستقبل النمو والاستثمار السياحي ودوره في تنويع الاقتصادات. 
وتناول الحوار سبل توظيف التكنولوجيا والكفاءات والشراكات العالمية لبناء منظومة سياحية أكثر تطوراً واستدامة.
من جانبه، استعرض معالي عبد الله بن طوق المري، المسار التطوري لقطاع السياحة، موضحاً أن العالم انتقل من مرحلة «سياحة الواقع الافتراضي» التي فرضتها جائحة  كوفيد-19 إلى مرحلة «السياحة الانتقامية» والشغف المتزايد باستكشاف الوجهات الحقيقية. وأوضح معاليه أن استراتيجية الإمارات تركز الآن على «سياحة التجارب»، التي تدمج بين الترفيه والابتكار، مؤكداً أن توظيف البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي بات يشكل حجر الزاوية في توجيه خيارات المسافرين.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مطاراً في النيجر
«الفارس الشهم 3» تُقدّم دعماً إنسانياً للأطفال الصُم في غزة
مؤسسة التمويل الدولية
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
الرياضة
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
اليوم 12:15
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©