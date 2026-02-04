مدير مؤسسة التمويل الدولية: الإمارات ملتقى عالمي للابتكار

مصطفى عبد العظيم (دبي)



أشاد معالي مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالنموذج الاقتصادي الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي نجحت في بناء منظومة فريدة قادرة على تسريع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الأخضر، واصفاً دولة الإمارات بملتقى «وادي السيليكون بـ وول ستريت الشرق».

جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان «النهج الإماراتي لمستقبل الاقتصاد» ضمن أجندة اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات، والتي ناقش خلالها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة مع معالي مختار ديوب، مستقبل النمو والاستثمار السياحي ودوره في تنويع الاقتصادات.

وتناول الحوار سبل توظيف التكنولوجيا والكفاءات والشراكات العالمية لبناء منظومة سياحية أكثر تطوراً واستدامة.

من جانبه، استعرض معالي عبد الله بن طوق المري، المسار التطوري لقطاع السياحة، موضحاً أن العالم انتقل من مرحلة «سياحة الواقع الافتراضي» التي فرضتها جائحة كوفيد-19 إلى مرحلة «السياحة الانتقامية» والشغف المتزايد باستكشاف الوجهات الحقيقية. وأوضح معاليه أن استراتيجية الإمارات تركز الآن على «سياحة التجارب»، التي تدمج بين الترفيه والابتكار، مؤكداً أن توظيف البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي بات يشكل حجر الزاوية في توجيه خيارات المسافرين.