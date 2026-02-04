الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مسؤولون وخبراء دوليون يناقشون دور الذكاء الاصطناعي في حكومات المستقبل

جانب من الجلسة (وام)
5 فبراير 2026 03:10

دبي (الاتحاد)

أكد مسؤولون وخبراء دوليون أن الابتكار والذكاء الاصطناعي باتا ركيزة محورية في إعادة تصميم نماذج الحوكمة وصناعة القرار، بما يُعزِّز جاهزية الحكومات لمواكبة التحولات المتسارعة، وبناء منظومات أكثر كفاءة ومرونة وثقة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مطاراً في النيجر
ماسك يتعهد بنقل مراكز البيانات إلى الفضاء

جاء ذلك خلال جلسات تُركّز على «حكومات المستقبل» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير الأداء الحكومي، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة لخدمة المجتمعات وصياغة سياسات أكثر استدامة.
واتفق المتحدثون على أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديداً للعمل الحكومي، بل فرصة لصناعة قرارات أذكى، وتحسين جودة الخدمات، وبناء حكومات قادرة على الانتقال من الاستجابة إلى الاستباق. وقال الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في جلسة «التوجهات المستقبلية من منظور مراكز الفكر العالمية»، إن العالم يقف عند مفترق طرق مُعقَّد، حيث لم تَعُد التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والاقتصادية تتحرك بمعزل عن بعضها. وأوضح أن مفهوم القوة لم يعد محصوراً في القدرات العسكرية أو الاقتصادية، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الدول والمؤسسات على استشراف المستقبل وإدارة المخاطر وصياغة سياسات قائمة على المعرفة. 

القمة العالمية للحكومات
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
دبي
آخر الأخبار
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
الرياضة
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
اليوم 12:15
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©