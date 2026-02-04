الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«قمة الحكومات» تستضيف أول شخص زرع رقاقة إلكترونية في دماغه

نولاند أربو متحدثاً عن تجربته الشخصية (من المصدر)
5 فبراير 2026 03:08

دبي (الاتحاد)

استضافت جلسة رئيسة في القمة العالمية للحكومات 2026، أول شخص في العالم زرع رقاقة إلكترونية في دماغه، وتحدث عن تجربته، وكيف حسنت حياته للأفضل، وكشفت الجلسة التي حملت عنوان «كيف سيصبح شكل الإنسان في الخمسين سنة القادمة؟» بعض ملامح مستقبل القطاع الطبي في عصر الذكاء الاصطناعي، مضيئة على أهم الاكتشافات والمنتجات التي قدمتها كبريات الشركات العالمية في هذا المجال.

وشارك في الجلسة إلى جانب نولاند أربو، أول مشارك في التجربة البشرية لشركة neuralink، كل من: سيرفجان أوزجان، نائب رئيس شركة NIKE، وتوم هيل، الرئيس التنفيذي لشركة OURA، وحاورهم جيم فانداهي، الرئيس التنفيذي لشركة AXIOS.
وفي البداية، تحدث نولاند أربو عن تجربته الشخصية في زراعة شريحة رقمية له في دماغه، أسفل الجمجمة، وكيف حسنت حياته للأفضل، ومكنته من القيام بأمور كانت مجرد حلم بالنسبة له، حتى قبل تعرضه للإصابة التي أقعدته. وتوقع أن يكون الوضع في مجال زراعة الرقاقات الإلكترونية بعد 10 أعوام من الآن في مرحلة متقدمة جداً، قد تصل إلى تمكن المقعدين من النهوض بعد يوم واحد فقط من زراعة الشريحة. وشدد أربو على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني في هذه العملية، وقال إنه الأهم، حيث سيتم تطوير قدرات أصحاب الهمم ليتمكنوا من ممارسة حياتهم والحفاظ على استقلاليتهم.

القمة العالمية للحكومات
الإمارات
رقاقة إلكترونية
الذكاء الاصطناعي
دبي
