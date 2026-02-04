الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«منتدى مستقبل العمل» يناقش الرقمنة ومهارات المستقبل

عبدالرحمن العور ومشاركون في المنتدى (وام)
5 فبراير 2026 03:08

دبي (الاتحاد) 

عقد «منتدى مستقبل العمل 2026» دورته الثالثة، ضمن أعمال القمة.
وشهد المنتدى، الذي أقيم بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتنسيق مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مناقشات ملهمة خلال أربع جلسات، بحضور ومشاركة معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وعدد من وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور: «إن دور الحكومة في توجيه سوق العمل شهد تحولاً جذرياً، حيث لم يَعُد يقتصر على التنظيم وردّ الفعل، بل انتقل إلى الاستشراف والتمكين والتوجيه الاستباقي لنتائج السوق، في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي تقودها التقنيات الناشئة ونماذج العمل الجديدة والتغيرات الديموغرافية».

