«أرثر دي ليتل»: الابتكار يُعيد صياغة مستقبل العمل الحكومي

دبي (وام)



أكدت شركة «أرثر دي ليتل» (Arthur D. Little)، أقدم شركة استشارات إدارية في العالم، الدور المحوري للتكنولوجيا والابتكار في إعادة صياغة مستقبل العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور ريمون خوري، الشريك والمسؤول عن ممارسات القطاع العام والابتكار والحلول الرقمية في الشركة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 المقامة في دبي.



تجربة برشلونة

استعرض خوري نماذج عالمية ناجحة قابلة للتعميم، من بينها تجربة مدينة برشلونة في إدارة النفايات باستخدام حساسات ذكية، وإدارة الازدحام المروري عبر توصيات لحظية، كما سلط الضوء على تقنية «التوأمة الرقمية» في التخطيط العمراني.

وأكّد الدكتور ريمون خوري أن القمة العالمية للحكومات تظل المنبر الأبرز لتلاقي الأفكار وتحويلها إلى حلول عملية ومستدامة، تمكن الحكومات من مواكبة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية من خلال الابتكار الرقمي المسؤول.