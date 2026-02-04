إطلاق برنامج «الأسرة أولاً» لتعزيز مكانة الأسرة

دبي (الاتحاد)



أعلنت وزارة الأسرة عن إطلاق برنامج «الأسرة أولاً»، باعتباره مبادرة وطنية استراتيجية تندرج ضمن «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، التي تختتم فعالياتها اليوم في إمارة دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ويأتي إطلاق البرنامج انطلاقاً من التزام الوزارة بتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة، حيث يهدف «الأسرة أولاً» إلى تمكين الأسر وترسيخ قيم الاستقرار والطمأنينة في حياتهم اليومية، من خلال إدخال تغييرات مدروسة في المرافق العامة والمساحات الحضرية.

ويعتمد برنامج «الأسرة أولاً» على لغة تصميم وطنية موحّدة تتضمن إشارات ولوحات إرشادية واضحة وسهلة الفهم، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات ذات الأولوية للأسر في الأماكن العامة، وجعلها بديهية وسهلة الاستخدام. وتشمل التغييرات الملموسة للبرنامج: توفير مواقف مخصصة للأمهات الحوامل، وتخصيص أماكن جلوس للعائلات في وسائل النقل العام، بالإضافة إلى استحداث «غرف الواحة للأسرة والطفل» في المرافق العامة، لتوفير مساحات هادئة للرضاعة أو العناية بالأطفال أو الاستراحة.

وبهذه المناسبة، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن برنامج «الأسرة أولاً» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الفكر والسلوك، الذي يُعد أحد أهم محاور الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، حيث يقدم نهجاً متكاملاً رسخ مفهوم تكوين الأسر ونموها، مع التركيز على قيم الاستقرار والطمأنينة بطرق تضمن أثراً إيجابياً مستداماً.

وقالت معاليها: «نسعى من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى توظيف علم السلوكيات المجتمعية والاستجابة لدلالة الإشارات التوجيهية والرموز المرئية، لجعل الأماكن العامة والمنشآت الأكثر ارتباطاً بالحياة اليومية أكثر ملاءمة للأسرة، عبر تدخلات تصميمية بسيطة وسهلة التطبيق لا تستوجب تغييرات كبرى في البنية التحتية، لكنها تُحدث أثراً ملموساً في دعم جودة حياة الأسرة وتعكس مكانتها بوصفها أولوية وطنية».