علوم الدار

لطيفة بنت محمد: الحوار وبناء الثقة أساس التقدّم الحقيقي والتفاهم المشترك

لطيفة بنت محمد لدى لقائها القيادات النسائية
5 فبراير 2026 03:09

دبي (الاتحاد)

عقدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، لقاءً استضافت فيه قرينات رؤساء دول وقيادات نسائية بارزة من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن القمة العالمية للحكومات 2026 التي تُعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
رافق سموّها كل من: معالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ومنى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

عُقد اللقاء في أجواء ودّية وفّرت مساحةً مفتوحة للحوار والتبادل الثقافي وبناء روابط إنسانية مشتركة، وتمحورت النقاشات حول دور المرأة في تعزيز الحوار وبناء الثقة بوصفهما ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمعات قوية ومستدامة، إضافة إلى إبراز أهمية التواصل الإنساني في تشكيل نهج أكثر شمولاً في مجالي القيادة والحوكمة.
وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أنّ الحوار وبناء الثقة أساس التقدّم الحقيقي والتفاهم المشترك، لافتةً إلى أنّ مثل هذه اللقاءات تُسهم في تعميق العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل الجماعي. وقالت: «سعدتُ باستضافة مجموعة من القيادات النسائية الملهمة من مختلف أنحاء العالم، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026. ولهذه اللقاءات وقع خاص في نفسي وتأثير كبير على المجتمعات، فالنساء كنّ ولا يزلن نبض التواصل بين الثقافات والشعوب، وفي هذا التجمّع تحوّل الحوار إلى مساحة حيوية للتقارب وتبادل الرؤى والخبرات، وبناء روابط إنسانية أصيلة تعزز روح العمل المشترك، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون وصناعة التأثير والتغيير الإيجابي».
جمع اللقاء نخبةً من القيادات النسائية والشخصيات البارزة من الحكومات والمنظمات الدولية، ما يعكس التزام القمة بتعزيز مفاهيم القيادة الشاملة، وترسيخ أسس التعاون العالمي.

