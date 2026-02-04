الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

زايد بن حمدان بن زايد يبحث مع رئيس الباراغواي تعزيز التعاون المشترك

زايد بن حمدان بن زايد في حديث مع رئيس الباراغواي خلال اللقاء وفي الصورة ريم الهاشمي (الصور من وام)
5 فبراير 2026 03:09

أبوظبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو»، أمس، فخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية الباراغواي، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة، يشارك خلالها في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في قصر النخيل في أبوظبي، بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الباراغواي، واستعراض فرص تطوير الشراكة القائمة، بما يعكس تطلعات البلدين نحو بناء شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية في أبرز القطاعات الحيوية التي تخدم الأهداف التنموية، لاسيما في قطاع الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.

ورافق فخامة رئيس جمهورية الباراغواي، خلال اللقاء، وفد ضم: معالي خافيير خيمينيز، وزير الصناعة والتجارة، ومعالي ماريانا سالديفار، وزيرة وحدة إدارة المشاريع في رئاسة الجمهورية، ومعالي فيكتور ألفريدو فيردون بيطار، نائب وزير الخارجية، وكارولين كونثر لوبيز، سفيرة الباراغواي لدى الدولة.
حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسلطان اليبهوني، وسامية بوعزة، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو».

