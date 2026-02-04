الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات عضواً في اللجنة العلمية الدولية المستقلة للذكاء الاصطناعي

الإمارات عضواً في اللجنة العلمية الدولية المستقلة للذكاء الاصطناعي
5 فبراير 2026 00:45

أعلن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، تقديمه قائمة إلى الجمعية العامة، تضم 40 خبيراً دولياً بارزاً من مختلف مناطق العالم، من بينهم تُقى الهنائي من دولة الإمارات، تمهيداً لتشكيل اللجنة العلمية الدولية المستقلة للذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة وصفها بالحاسمة لضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي البشرية جمعاء.
وأوضح غوتيريش، في تصريحات أدلى بها اليوم في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، أن إنشاء هذه اللجنة يأتي استجابة مباشرة للتكليف الصادر عن الدول الأعضاء ضمن "ميثاق المستقبل"، الهادف إلى تعزيز الحلول متعددة الأطراف للتقنيات الناشئة التي باتت تعيد تشكيل مختلف جوانب الحياة الإنسانية.
وأضاف أن اللجنة ستكون أول هيئة علمية عالمية مستقلة بالكامل تعنى بسد فجوة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقييم آثاره الحقيقية على الاقتصادات والمجتمعات، مشدداً على الحاجة إلى هذا الإطار العلمي أكثر من أي وقت مضى، في ظل التسارع غير المسبوق لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ولفت غوتيريش إلى أن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة الضوء، ولا تستطيع أي دولة بمفردها رؤية الصورة الكاملة لهذا المجال، وشدد على ضرورة التوصل إلى فهم مشترك لوضع ضوابط فعالة، وتشجيع الابتكار من أجل الصالح العام، وتعزيز التعاون الدولي.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن اللجنة المقترحة ستسهم في التمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة، وبين العلم الرصين والمحتوى غير الموثوق، وستوفر مرجعاً موثوقاً ومحايداً، في وقت بات فيه الفهم الدقيق للذكاء الاصطناعي أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وذكر أن اختيار أعضاء اللجنة جاء عقب دعوة عالمية مفتوحة تلقت أكثر من 2600 طلب ترشح، وتضم القائمة المقترحة خبراء يتمتعون بخبرات عميقة في مجالات متعددة، من بينها تعلم الآلة، وحوكمة البيانات، والصحة العامة، والأمن السيبراني، ونمو الطفل، وحقوق الإنسان.
وأكد غوتيريش أن جميع الأعضاء سيعملون بصفتهم الشخصية، وباستقلال تام عن أي حكومة أو شركة أو مؤسسة، لافتاً إلى أن اللجنة ستعمل وفق جدول زمني سريع، مع توقع صدور تقريرها الأول في الوقت المناسب للإسهام في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، المقرر عقده في يوليو المقبل.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مطاراً في النيجر
ماسك يتعهد بنقل مراكز البيانات إلى الفضاء
المصدر: وام
الإمارات
الأمم المتحدة
الذكاء الاصطناعي
الأمين العام للأمم المتحدة
تقى الهنائي
أنطونيو غوتيريش
آخر الأخبار
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
الرياضة
ماروتا يرسم «طموحات إنتر»: نقاتل بقوة ولن نستسلم
اليوم 12:15
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
الرياضة
110 خيول تتنافس على ألقاب 8 أشواط في كرنفال سباقات دبي
اليوم 12:00
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
الرياضة
موعدنا الأحد.. صلاح ومرموش وجهاً لوجه في قمة ليفربول وسيتي
اليوم 11:48
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
الترفيه
8 أفلام جديدة بـ«بصمة نسائية»
اليوم 11:41
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
الرياضة
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©