علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الباراغواي

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس الباراغواي
5 فبراير 2026 12:52

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية الباراغواي، وذلك على هامش مشاركة فخامته في أعمال القمة العالمية للحكومات.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الباراغواي، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية الباراغواي ودول أميركا اللاتينية الصديقة، وبناء شراكات تنموية مثمرة، مشيداً بالمشاركة المتميزة لجمهورية الباراغواي في القمة العالمية للحكومات، التي تُعد منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الباراغواي
