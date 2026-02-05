عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية أرمينيا العلاقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي أرارات ميرزويان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وسُبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين، كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع جمهورية أرمينيا في القطاعات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.

حضر اللقاء، معالي سعيد الهاجري وزير دولة، وسعادة الدكتورة نريمان الملا سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا.