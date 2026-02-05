الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية أرمينيا العلاقات الثنائية

5 فبراير 2026 12:54

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي أرارات ميرزويان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، وسُبل تعزيز التعاون في عدة مجالات، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين، كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع جمهورية أرمينيا في القطاعات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.

حضر اللقاء، معالي سعيد الهاجري وزير دولة، وسعادة الدكتورة نريمان الملا سفيرة الدولة لدى جمهورية أرمينيا.

المصدر: وام
