عبدالله بن زايد يلتقي المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف» على هامش القمة العالمية للحكومات

5 فبراير 2026 13:20

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، سعادة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات. وبحث اللقاء أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة اليونيسف في المجالات الإنسانية والتنموية، وسُبل دعم البرامج والمبادرات الرامية إلى حماية الأطفال وتمكينهم حول العالم. كما تناول اللقاء أهمية الشراكات الدولية في مواجهة التحديات الإنسانية، ودور القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على القضايا ذات البعد الإنساني. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحسين أوضاع الأطفال، وتعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية، خاصة في المناطق المتأثرة بالأزمات. حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري وزير دولة.

