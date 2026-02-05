"شخبوط الطبية" تتوج بتكريمين من الاتحاد الدولي للمستشفيات

حصدت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات المتخصصة في الرعاية المعقدة والحرجة في الدولة، التابعة لمجموعة بيورهيلث، تقديراً دولياً مرموقاً من الاتحاد الدولي للمستشفيات لعام 2025 عن فئتين متميزتين، ما يعكس التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

وحصلت المدينة على جائزة "الإنجاز والإرث المتميز" ضمن جائزة "مستشفى الدكتور كوانغ تاي كيم الكبرى"، وهي أرفع الجوائز التي يمنحها الاتحاد الدولي للمستشفيات، والتي تُمنح للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الذين يحققون مستويات استثنائية من التميز عبر مختلف محاور الرعاية، بما في ذلك جودة الخدمات، وتجربة المرضى، والنتائج السريرية، وكفاءة التكلفة، وبيئة العمل.

كما نالت المدينة إشادة شرفية ضمن جائزة "الدكتور براتاب سي ريدي للتميز في جودة الرعاية السريرية وسلامة المرضى"، والتي تُكرّم المؤسسات التي تنفذ مبادرات مبتكرة لتعزيز سلامة المرضى، تقوية النتائج السريرية، وترسيخ نهج التطوير المستمر.

وأكد الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن التكريم الدولي الذي حصلت عليه المدينة يعكس التزامها الثابت بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمجتمع، ويبرز روح العمل الجماعي والتفاني والشغف لدى فريق العمل بأكمله.

وأوضح أن المدينة تواصل جهودها في دفع عجلة الابتكار الهادف ووضع المرضى في صميم خدماتها، من خلال تقديم رعاية متكاملة تركز على احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة، مع تعزيز بيئة عمل تمكّن الموظفين من تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما يسهم في الحفاظ على أعلى معايير الجودة وتقديم خدمات صحية متميزة على المستوى المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية، منذ افتتاحها، رسخت مكانتها مركزاً رائداً في مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، والرعاية المرتكزة على المريض، حيث توفر مرافق متطورة وخدمات متعددة التخصصات تشمل 46 تخصصاً طبياً، ويعمل بها نخبة من الكوادر البشرية المتنوعة التي تنتمي إلى 53 جنسية مختلفة، مدعومة بالعديد من برامج الإقامة والزمالة الطبية.

وخلال عام 2024، تعامل المستشفى مع حوالي 600 ألف حالة مرضية، منها أكثر من 423 ألف زيارة للعيادات الخارجية، و164,800 حالة طوارئ، وأكثر من 29 ألف حالة تنويم، ما يعكس حجم الخدمات المتميزة والشاملة التي يقدمها على مدار العام.