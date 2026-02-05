الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إكسبو دبي» تستضيف احتفال العام الصيني الجديد

«إكسبو دبي» تستضيف احتفال العام الصيني الجديد
5 فبراير 2026 14:54

تستضيف مدينة إكسبو دبي في الثامن من فبراير الجاري الاحتفال الرسمي بالعام الصيني الجديد، الذي تنظمه القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، بمشاركة نحو 40 فرقة استعراضية وأكثر من 10 منصات متحركة، وما يزيد على 3 آلاف فنان ومؤدٍ، ضمن برنامج ثقافي وترفيهي متكامل يستهدف الجالية الصينية والمقيمين والزوّار.

وأوضحت القنصلية العامة للصين خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضور سعادة أو بوتشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي أن الاحتفال يتضمن مسيرة كبرى وعروضاً ثقافية وموسيقية ومعارض وتجارب تفاعلية وسوقاً للأطعمة الإقليمية والتراث الصيني، إضافة إلى عروض تكنولوجية.

وقالت سعادة أو بوتشيان إن عام 2026 يمثل بداية الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين ويعد عاماً محورياً في مسيرة التحديث الصيني، ويشهد انعقاد القمة الصينية العربية الثانية، مؤكدة أن المسيرة تهدف إلى إبراز إنجازات الجالية الصينية وتعزيز التعاون المتبادل بين الصين ودولة الإمارات في مجالات أوسع.

وأضافت أن الحدث يُعد الأكبر من نوعه حتى الآن، ويحمل شعار «من الأصالة إلى المستقبل»، ويسلّط الضوء على الابتكار من خلال عرض مركبات نقل ومركبات ذاتية القيادة وروبوتات وتقنيات حديثة في إطار دمج التكنولوجيا بالثقافة.

من جانبه قال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي إن استضافة الاحتفال تعكس دور المدينة منصةً جامعة للثقافات والشعوب، وتعزز علاقات الصداقة والتعاون المتنامية بين دبي والصين في مجالات متعددة منها الثقافة والتجارة والطاقة والتعليم.

من جهته أوضح محمد فراس عريقات، مساعد نائب الرئيس - إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن برنامج الاحتفالات سيمتد في أنحاء دبي ويتضمن فعاليات ثقافية وفنية وتجارب طعام وعروض تسوّق وحوافز دفع رقمية، إلى جانب عروض ضوئية وتجارب احتفالية في عدد من المعالم السياحية.

وينظّم الفعالية سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة والقنصلية الصينية العامة في دبي ومدينة إكسبو دبي، بإشراف وزارة الثقافة والسياحة الصينية وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وعدد من الجهات والمؤسسات.

إكسبو دبي
الإمارات
الصين
