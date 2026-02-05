حاكم عجمان وولي عهده يشهدان تخريج 300 طالب من «دفعة الإخوة الإماراتية الكويتية 2026» بجامعة عجمان

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، حفل تخريج الفوج الأول «دفعة الإخوة الإماراتية الكويتية 2026» من طلاب جامعة عجمان، الذين تجاوز عددهم 300 خريج من مختلف الكليات، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة. انطلقت مراسم الحفل بوصول صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ومرافقيهما إلى قاعة الحفل، حيث عُزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيديو للجامعة. وثمّن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات للعلم، مؤكداً سموه أن التعليم هو الأساس المتين لبناء الإنسان، والمرتكز الأهم في ترسيخ الوعي والمعرفة، وإعداد أجيال قادرة على الإسهام المسؤول في خدمة المجتمع. وهنّأ صاحب السمو حاكم عجمان أبناءه الخريجين وذويهم، داعياً إياهم إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف وعلوم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، مؤكداً أن ما تلقّوه من علم ومعرفة خلال مسيرتهم الجامعية يمثّل رصيداً مهماً لمسؤولياتهم المقبلة. وشدد سموّه على الدور المحوري والرسالة السامية التي تضطلع بها الجامعات في بناء العقل وصقل الفكر، من خلال تعليم راسخ يقوم على المعرفة، والانضباط الأكاديمي، وربط العلم بالمسؤولية المجتمعية. بدوره قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إنّ حضور ومشاركة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الخريجين فرحة إنجازهم، يعكس إيمان قيادتنا الراسخ بأنّ الاستثمار بالإنسان هو الركيزة الصلبة لمستقبل الوطن، مشيراً سموه إلى أن جامعة عجمان ماضية في تعزيز وترجمة هذه الرؤية عبر تقديم نموذج تعليمي متميز. وأكد سمو ولي عهد عجمان، أنّ تسمية هذه الدفعة بـ«دفعة الإخوة الإماراتية الكويتية»، يجسّد عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في الميادين كافة، لا سيما في قطاع التعليم وبناء العقول. وبارك سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي للخريجين وأسرهم هذا الإنجاز الأكاديمي، مؤكداً أن نيل الشهادة لا يُمثل نهاية مرحلة، بل بداية مسؤولية وطنية ودعا الخريجين إلى تسخير علمهم خدمة للوطن، وتحويل كفاءاتهم إلى قيمة مضافة لمسيرة التنمية وقال سموه: «ثقتنا بكم كبيرة، وبعقولكم وسواعدكم نواصل بناء مستقبل دولتنا». وخلال الحفل، كرّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الخريجين. حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل بدار القضاء في عجمان، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وسعادة المستشار الدكتور طارق صلاح الخرشم، نائب قنصل عام دولة الكويت لدى الإمارات، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين إلى جانب ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وعمداء الكليات والأساتذة، وأولياء أمور الطلبة، وضيوف الجامعة. وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، كلمة وجه فيها الشكر لصاحب السمو حاكم عجمان، على دعمه المستمر للجامعة ورؤيته الحكيمة التي تسهم في تحقيق استراتيجيتها. وهنّأ الخريجين وأسرهم بهذا الإنجاز، مؤكداً أن التخرّج يمثل ثمرة مسار أكاديمي قائم على الانضباط العلمي وبناء المعرفة. واستعرض الدكتور كريم الصغير رؤية الجامعة التعليمية، التي تقوم على توفير تعليم جامعي راسخ يوازن بين الأسس النظرية والتطبيق العملي، ويُسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والجاهزية المهنية للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وخدمة المجتمع. وحمل حفل التخريج بعداً أخوياً، تمثّل في تسليط الضوء على العلاقات الراسخة، التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، حيث شهد عرض فيديو جسّد العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين. وألقى الخريج عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم محمد كلمة الخريجين، عبّر فيها عن اعتزاز دفعة عام 2026 بالانتماء إلى جامعة عجمان، مثمّنين ما وفّرته الجامعة من بيئة أكاديمية داعمة وتجربة تعليمية متكاملة أسهمت في بناء معارفهم، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم للانتقال بثقة إلى المرحلة المهنية المقبلة، بما يمكّنهم من الإسهام الإيجابي في خدمة الوطن والمجتمع.