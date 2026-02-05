الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها شمالية شرقية ، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:01 والمد الثاني عند 04:46 والجزرالأول عند الساعة 09:53 والجزر الثاني عند الساعة 22:12.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:55 والمد الثاني عند الساعة 00:46، والجزر الأول عند الساعة 18:25 والجزر الثاني عند الساعة 07:30.