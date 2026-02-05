محمد بن راشد: اختتمنا اليوم القمة العالمية للحكومات في أكبر نسخة لها

اختتم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم القمة العالمية للحكومات.. في أكبر نسخة لها بحضور أكثر من 150 حكومة و500 وزير وأكثر من 60 رئيس دولة وحكومة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"اختتمنا اليوم القمة العالمية للحكومات .. في أكبر نسخة لها بحضور أكثر من 150 حكومة و500 وزير وأكثر من 60 رئيس دولة وحكومة .. نجاح القمة .. هو نجاح لفريق الوطن .. وتصويت بالثقة من دول العالم .. وترسيخ لنجاح أحد أهم التجمعات الحكومية العالمية . نشكر حكومات العالم .. وفريق الوطن .. ورئيس الوطن .. ونلقاكم العام القادم ونحن أكبر وأفضل وأعظم".