الجمعة 6 فبراير 2026
علوم الدار

حمدان بن محمد: تنقلتُ إلى القمة العالمية للحكومات بمركبة أجرة ذاتية القيادة بلا سائق

حمدان بن محمد يوجه ببدء التشغيل الرسمي للمركبات ذاتية القيادة من الشهر المقبل
5 فبراير 2026 18:30

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رحلات دبي المستقبلية ستكون أكثر ذكاءً وأماناً ودقةً وشمولاً، بما يضمن جودة حياة أفضل للجميع.

 

وقال سموه عبر منصة إكس:"تنقلتُ خلال التوجّه إلى القمة العالمية للحكومات 2026 بمركبة أجرة ذاتية القيادة بلا سائق، تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتتمتع بمعايير تقنية متقدمة وعناصر أمان تتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

وأضاف سموه::رحلات دبي المستقبلية ستكون أكثر ذكاءً وأماناً ودقةً وشمولاً، فهنا نحول الرؤية إلى واقع، ونصنع تنقلاً أذكى وأكثر استدامة، بما يضمن جودة حياة أفضل للجميع".

وقال سموه:"ووجّهنا ببدء التشغيل الرسمي للمركبات ذاتية القيادة من دون سائق اعتباراً من الشهر المقبل، ضمن أسطول سيضم 100 مركبة ذاتية القيادة".

وأضاف سموه:"شكراً لفريق هيئة الطرق والمواصلات، ونجدّد فخرنا بشراكاتنا العالمية التي تعيد تعريف مفاهيم التنقل الحضري والمستدام، وفي رحلة دبي المستقبلية، القادم دائماً أفضل وأجمل".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
القمة العالمية للحكومات
