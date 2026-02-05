الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عجمان تحتفي بطلاب الكويت في جامعاتها ضمن أسبوع "الإمارات والكويت… إخوة للأبد"

عجمان تحتفي بطلاب الكويت في جامعاتها ضمن أسبوع "الإمارات والكويت… إخوة للأبد"
5 فبراير 2026 18:57

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الحفل الخاص الذي ‏نظمته الإمارة احتفاء بطلبة دولة الكويت الشقيقة الذين يدرسون في ‏جامعاتها وذلك بمناسبة أسبوع "الإمارات والكويت… إخوة للأبد"، في فعالية جسدت ‏عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون ‏الثقافي والتعليمي بين الشعبين الشقيقين.‏

أقيم الحفل في جامعة عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ‏رئيس المجلس التنفيذي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، والمستشار طارق صلاح ‏الخشرم، نائب القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب عدد من ‏الأكاديميين والطلبة.‏

وشهد الحفل تسليم درع العلاقات الإماراتية الكويتية إلى نائب القنصل العام، احتفاء ‏بهذه المناسبة، وتأكيداً على متانة العلاقات الثنائية التي تتجاوز الأطر الرسمية إلى روابط ‏إنسانية وتعليمية وثقافية راسخة، فيما تم توزيع هدايا تذكارية على الطلاب تخليدا لهذا ‏الأسبوع.‏

وأكد المستشار طارق صلاح الخشرم، في كلمته خلال الحفل، أن العلاقات بين دولة ‏الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات أخوية راسخة تضرب جذورها في ‏التاريخ، وتعكس وحدة المصير والرؤية المشتركة لمستقبل المنطقة. ‏

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين بشدة الهجوم على مسجد في إسلام أباد
الإمارات والولايات المتحدة توقعان إطار عمل لدعم تأمين إمدادات المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة

وقال إن "مستقبل منطقتنا يقوم على التعاون لا التنافس، وعلى الشراكة لا الانعزال"، مشيداً ‏بما توفره دولة الإمارات من بيئة تعليمية متطورة وحاضنة للطلبة الكويتيين، تسهم في صقل ‏مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.‏

من جانبه، أكد محمد الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان أن العلاقات الإماراتية الكويتية تمثل نموذجاً يحتذى في ‏العلاقات الخليجية والعربية، مشيراً إلى أن قطاع التعليم كان ولا يزال أحد أبرز جسور ‏التواصل بين البلدين. ‏

وأضاف أن جامعات إمارة عجمان، وعلى مدار العقود الماضية، احتضنت آلاف الطلبة ‏الكويتيين الذين تلقوا تعليمهم في بيئة أكاديمية متقدمة، وأسهموا لاحقاً في خدمة وطنهم ‏ومجتمعاتهم، لافتاً إلى أن الاحتفاء بالطلبة الكويتيين يأتي تعزيزاً لروح الأخوة والانتماء ‏الخليجي المشترك.‏

وعبر الطلاب عن اعتزازهم بالدراسة في دولة الإمارات، مثمنين ما يجدونه من دعم ورعاية ‏في إمارة عجمان، وأكدوا أن تجربتهم التعليمية تمثل إضافة نوعية لمسيرتهم العلمية ‏والمهنية.‏

المصدر: وام
الكويت
الإمارات
عجمان
آخر الأخبار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
التعليم والمعرفة
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
اليوم 20:07
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
الرياضة
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
اليوم 20:00
528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»
الرياضة
528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©