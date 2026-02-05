الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ضمن أعمال قمة الحكومات

حمدان بن محمد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ضمن أعمال قمة الحكومات
5 فبراير 2026 19:25

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم ، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، وذلك ضمن أعمال اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات 2026، المنعقدة في مدينة جميرا بدبي.

 

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإقليم كردستان العراق، وسبل تطويرها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة.

 

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع إقليم كردستان العراق، والبناء على ما يجمع الجانبين من علاقات إيجابية، مشيراً سموّه إلى أهمية توسيع آفاق التعاون، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من الفرص المتاحة بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للجميع.

 

أخبار ذات صلة
نخبة الخيول تغازل التاريخ في كأس أبوظبي الذهبي
بحضور لطيفة بنت محمد.. بلدية دبي تتعاون مع معماريَين عالميَين لابتكار حلول ومشاريع حضرية رائدة

من جانبه، أعرب معالي مسرور بارزاني عن تقديره لاستضافة دولة الإمارات القمة العالمية للحكومات، مشيداً بمكانتها منصةً عالمية رائدة للحوار وتبادل الخبرات الحكومية، وأكد حرص حكومة إقليم كردستان العراق على تطوير علاقاتها مع دولة الإمارات والاستفادة من تجاربها الناجحة في مجالات التنمية الاقتصادية، والحوكمة، واستشراف المستقبل.

 

كما أكد معاليه أهمية القمة العالمية للحكومات كمنصة دولية تجمع قادة الحكومات وصناع القرار والخبراء، وتسهم في مناقشة التحديات العالمية وصياغة حلول مبتكرة تعزز جاهزية الحكومات وتدعم التنمية المستدامة.

 

حضر اللقاء، معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وهشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "وصل لإدارة الأصول".

 

 

المصدر: وام
كردستان العراق
حمدان بن محمد
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
التعليم والمعرفة
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
اليوم 20:07
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
الرياضة
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
اليوم 20:00
528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»
الرياضة
528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©