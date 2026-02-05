الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يلتقي حمدان بن محمد بن راشد على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات

خالد بن محمد بن زايد يلتقي حمدان بن محمد بن راشد على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات
5 فبراير 2026 21:31

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي تستضيفها دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من محاور القمة التي تهدف إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي من خلال مواصلة تطوير الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تطوير جاهزيتها لاستشراف المستقبل وتسريع وتيرة تبني الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لضمان استدامة الإنجازات التنموية وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

أخبار ذات صلة
نخبة الخيول تغازل التاريخ في كأس أبوظبي الذهبي
بحضور لطيفة بنت محمد.. بلدية دبي تتعاون مع معماريَين عالميَين لابتكار حلول ومشاريع حضرية رائدة

وزار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "مختبر الحياة والتنوّع البيولوجي" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات؛ حيث اطّلع سموّهما على التجارب العلمية التي يعرضها المختبر في إطار التعاون بين متحف المستقبل في دبي وشركة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية الأميركية "كولوسل بيوساينسيز"، دعماً لجهود حماية الكائنات المهددة بالانقراض وتعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي.

ويعكس تنظيم "مختبر الحياة والتنوع البيولوجي" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التزاماً بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف، وتوظيف الابتكار العلمي والتكنولوجي لتطوير حلول مستدامة تدعم حماية البيئة وتواكب التحديات العالمية المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
حمدان بن محمد
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
التعليم والمعرفة
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
اليوم 20:07
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
الرياضة
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
اليوم 20:00
528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»
الرياضة
528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©