خالد بن محمد بن زايد يلتقي حمدان بن محمد بن راشد على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي تستضيفها دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من محاور القمة التي تهدف إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي من خلال مواصلة تطوير الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تطوير جاهزيتها لاستشراف المستقبل وتسريع وتيرة تبني الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لضمان استدامة الإنجازات التنموية وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

وزار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "مختبر الحياة والتنوّع البيولوجي" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات؛ حيث اطّلع سموّهما على التجارب العلمية التي يعرضها المختبر في إطار التعاون بين متحف المستقبل في دبي وشركة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية الأميركية "كولوسل بيوساينسيز"، دعماً لجهود حماية الكائنات المهددة بالانقراض وتعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي.

ويعكس تنظيم "مختبر الحياة والتنوع البيولوجي" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التزاماً بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف، وتوظيف الابتكار العلمي والتكنولوجي لتطوير حلول مستدامة تدعم حماية البيئة وتواكب التحديات العالمية المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.