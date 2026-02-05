غداً.. انطلاق «قمة دبي للتعلم 2026»

دبي (وام)

تستضيف دبي يومي 7 و8 فبراير الجاري فعاليات قمة دبي للتعلم 2026، التي تنظم للمرة الأولى في دولة الإمارات من قبل مؤسسة نيو إنجلاند للمدارس والكليات، بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، في حدث تعليمي دولي يعكس المكانة المتقدمة لدبي مركزاً عالمياً للتعليم والابتكار التربوي، ويعزّز حضورها منصة للحوار المعرفي، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية حول العالم.

وتجمع القمة نخبة من القيادات التعليمية وخبراء الاعتماد الأكاديمي وصنّاع السياسات والتربويين من مختلف الدول، لمناقشة التوجهات المستقبلية للتعليم، وتعزيز جودة التعلم في المدارس الدولية، وتبادل أفضل الممارسات القائمة على البحث والأدلة.

وتنعقد القمة في مدارس دبي فرع البرشاء بمشاركة نحو 400 تربوي ووفود من أكثر من 15 دولة، ما يوفّر بيئة تعليمية تفاعلية تحتضن الجلسات، وورش العمل المتخصّصة، ويربط الحوار النظري بالتطبيقات العملية داخل المؤسسات التعليمية.

وأكدت عائشة عبدالله ميران، مدير عام الهيئة، أن استضافة القمة تجسّد التزام دبي ببناء منظومة تعليمية تتمحور حول المتعلم، وتعزز الشراكات الدولية، فيما أشار كام ستابلز، رئيس المؤسسة، إلى أن الإمارات تُعد من أكبر مناطق عضوية المؤسسة مع اعتماد نحو 70 مدرسة.