الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث التعاون الأكاديمي مع وفد حكومي أوزبكي

خليفة الظاهري لدى لقائه الوفد الحكومي الأوزبكي (من المصدر)
6 فبراير 2026 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

بحث الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مع وفد حكومي أوزبكي برئاسة معالي مظفر كاميلوف، نائب مستشار رئيس الجمهورية، رئيس الأكاديمية الإسلامية العالمية بطشقند، فرص التعاون الأكاديمي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات العلمية الأوزبكية في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار الحضاري.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد الحكومي الأوزبكي لمقر الجامعة في أبوظبي، وناقش فيها الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، وأوجه التنسيق والتعاون للاستفادة من تجربة الجامعة في مجالات العلوم الإنسانية، خاصة المتعلقة بدراسات السلام والتنمية والاستقرار والتسامح والتعايش، ودعم أواصر التواصل الحضاري والإنساني بين شعوب العالم.
وتعرّف معالي مظفر كاميلوف والوفد المرافق له على مبادرات الجامعة وجهودها في هذا الصدد، واطلع على برامجها الأكاديمية الرائدة في العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية، إلى جانب جهودها في البحث العلمي، واستضافتها للعديد من المؤتمرات الدولية والورش وحلقات النقاش، والتي تجمع الباحثين من جميع أنحاء العالم، لتبادل نتائج أبحاثهم حول الموضوعات المختلفة.
وقال الدكتور خليفة الظاهري: «إن هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والمؤسسات الأكاديمية والمراكز الثقافية الأوزبكية، والتعاون المشترك بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين»، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تعزز رؤية الجامعة في الانفتاح على المجتمعات الإنسانية إقليمياً وعالمياً، وإيصال رسالة المحبة والسلام من الإمارات لجميع الشعوب، وتعزيز الروابط المشتركة معها، وفي مقدمتها روابط الأخوة الإنسانية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

التعاون الأكاديمي
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
أوزبكستان
خليفة الظاهري
خليفة مبارك الظاهري
