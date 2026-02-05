الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

1.4 مليون طلب لمركبات الأجرة عبر القنوات الذكية في عجمان

نجاح لخطط تطوير منظومة النقل في الإمارة (وام)
6 فبراير 2026 02:11

عجمان (وام)

سجّلت هيئة النقل في عجمان خلال عام 2025، ارتفاعاً ملموساً في الطلب على خدمات مركبات الأجرة من خلال القنوات الذكية، حيث بلغ إجمالي الطلبات 1.412.019 طلباً، منها 1.351.094 طلباً عبر التطبيقات الذكية، فيما استقبل مركز الحجز والتوزيع التابع للهيئة 60.925 طلباً، مما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة وسهولة وصولها إلى جميع شرائح المجتمع.
وأكدت الهيئة أن هذا النمو الكبير في الطلبات، يعكس نجاح خطط تطوير منظومة النقل في الإمارة وحرصها المستمر على توفير قنوات متعددة للتواصل مع الجمهور والمتعاملين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين داخل عجمان وخارجها. وأضافت أن المتعاملين يمكنهم الاستفادة من هذه القنوات بشكل مباشر وسريع، من خلال التطبيقات الذكية، حيث تتيح هذه القناة خدمة متكاملة وسلسة لتلبية احتياجات الجمهور، بما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم خدمات النقل.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل العمل على تطوير آليات تقديم الخدمة وتوسيع نطاق القنوات الرقمية، بما يواكب التطور التكنولوجي.

مركبات الأجرة
الإمارات
سيارات الأجرة
عجمان
هيئة النقل
التطبيقات الذكية
