علوم الدار

ﺷﺮطﺔ أﺑﻮظﺒﻲ ﺗﻨﻔّﺬ مبادرة لتعزيز الوعي الأمني والوقائي للعمال في العين

المبادرة لتعزيز الوعي الأمني والوقائي ونشر ثقافة الالتزام بالقوانين (من المصدر)
6 فبراير 2026 02:11

العين (الاتحاد)

نفّذت مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي في «شرطة أبوظبي»، مبادرة توعوية استهدفت فئة العمال في مدينة العين، بهدف تعزيز الوعي الأمني والوقائي، ونشر ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك من خلال تنظيم عدد من الورش والمبادرات التوعوية بالتعاون مع فريق إدارة الأزمات العمالية بإمارة أبوظبي، في إطار الجهود الرامية إلى الوقاية من المخاطر المختلفة، وتعزيز الأمان المجتمعي، وترسيخ السلوكيات الإيجابية الداعمة للاستقرار والسلامة العامة في المدن والسكنات العمالية.
وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن تنفيذ هذه المبادرات والورش التوعوية ينطلق من حرص شرطة أبوظبي على نشر ثقافة الالتزام بالقوانين ورفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك فئة العمال، مشدداً على أهمية تعزيز منظومة التعاون والتكامل مع الشركاء المعنيين، بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة وجودة الحياة، مشيراً إلى حرص شرطة أبوظبي على إيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبسطة وبمختلف اللغات، بما يضمن فاعلية التواصل ووصول المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة من العمال.
وأوضح العميد سعيد حميد بن دلموج الظاهري، مدير مديرية شرطة منطقة العين، أن المبادرات التوعوية تضمنت برامج تعريفية بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتوعية، إلى جانب رفع مستوى وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، بما يعزز بيئة العمل الآمنة والمستقرة.
وأشار النقيب عبدالرحيم إبراهيم البلوشي، مدير فرع الشؤون العمالية في مديرية شرطة منطقة العين، إلى الحرص على التواصل المستمر مع المدن والسكنات العمالية والعاملين فيها، بهدف تعزيز وعيهم الوقائي في مختلف مناطق مدينة العين، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلامة العامة والاستقرار المجتمعي.

