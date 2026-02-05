الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ 24 من مجندي الخدمة الوطنية

الدورة تسهم في تنمية قدرات المجندين وتأهيلهم للقيام بواجباتهم الوطنية بكفاءة واقتدار (من المصدر)
6 فبراير 2026 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين بشدة الهجوم على مسجد في إسلام أباد
الإمارات والولايات المتحدة توقعان إطار عمل لدعم تأمين إمدادات المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة

التحقت المجموعة المخصّصة لوزارة الداخلية من الدفعة الـ24 لمجندي الخدمة الوطنية، في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وتضم الدفعة طلبة الثانية عشرة من خريجي الثانوية العامة لعام 2025م، والبالغ عددهم (570) مجنداً، ويتضمن برنامجهم التدريبي تأهيلهم وإكسابهم المهارات الشرطية والقيادية من خلال العلوم الشرطية والأمنية وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية وذلك على مدى 7 أشهر.
ويأتي البرنامج، ضمن اهتمام هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي بتعزيز الشراكة وفق توجيهات حكومة الإمارات من أجل الارتقاء بالعمل، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعزيز العمل المشترك في تبادل الخبرات والمعارف، وأفضل الممارسات المطبقة، والتي تسهم في صقل مهارات وإمكانات المجندين بما يعزّز رسالتهم في خدمة الوطن.
وأكد العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي في «شرطة أبوظبي»، أن الدورة تُنفذ على أيدي مدربين متخصصين ووفق مناهج تعليمية وتدريبية معتمدة، تسهم في تنمية قدرات المجندين وتأهيلهم للقيام بواجباتهم الوطنية بكفاءة واقتدار، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي يشمل قانون الشرطة، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجرائم والعقوبات، وإجراءات تنظيم السير والمرور، ومعايير حقوق الإنسان، إضافة إلى الضوابط القانونية للحس الأمني.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
الخدمة الوطنية
مجندو الخدمة الوطنية
وزارة الداخلية
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
آخر الأخبار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
التعليم والمعرفة
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
اليوم 20:07
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
الرياضة
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
اليوم 20:00
528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»
الرياضة
528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©