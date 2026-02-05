«سماد من أرضنا».. مبادرة لـ«الاتحاد النسائي» و«بلدية الفجيرة»

أبوظبي (وام)

أطلق الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع بلدية الفجيرة، مبادرة «سماد من أرضنا»، لتمكين المرأة العاملة في القطاع الزراعي من تبنّي ممارسات مستدامة قائمة على إعادة تدوير المخلفات العضوية، وتحويلها إلى سماد عضوي عالي الجودة.

وتندرج المبادرة ضمن مبادرة «نزرع للاستدامة»، التي تنفّذ برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتستهدف المبادرة 250 سيدة ضمن خطة مرحلية تسعى إلى تعزيز الاعتماد على الحلول الطبيعية في الزراعة، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي النسائي، وتحقيق أثر بيئي واقتصادي مستدام.

وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن مبادرة «سماد من أرضنا» تجسّد التوجه نحو تمكين المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مؤكدة أن الاستثمار في قدرات المرأة الزراعية يمثل استثماراً في مستقبل المجتمع.

وتُعد «نزرع للاستدامة» إحدى المبادرات الوطنية الريادية التي تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع الزراعي من خلال برامج تدريبية وتطويرية متكاملة، ودعم ريادة الأعمال الزراعية النسائية، وتحفيز الابتكار القائم على التكنولوجيا الحديثة، بما يعزّز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.