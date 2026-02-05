«كهرباء الشارقة» تنجز توصيل التيار لـ 3.508 مشروعات

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل التيار الكهربائي لعدد 3.508 مشروعات في مختلف القطاعات بتمديد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بطول إجمالي يزيد على 457 كيلومتراً خلال عام 2025، وتشغيل 330 محولاً كهربائياً لتغذية المشاريع. إضافة إلى اعتماد 2.449 لوحة توزيع كهربائية وفق المواصفات الفنية المعتمدة في الهيئة.

وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات التي تقدمها وتوصيل التيار الكهربائي إلى المباني السكنية والتجارية والصناعية في المناطق كافة بإمارة الشارقة، وفق أفضل المواصفات، واستخدام الأجهزة والتطبيقات الذكية لتطوير الخدمات التي تقدمها لسكان إمارة الشارقة.