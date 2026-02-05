الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بيئة أبوظبي» تعلن انتهاء موسم الصيد بالصقور

إصدار تراخيص الصيد بالصقور تم وفق الأطر القانونية المعتمدة (من المصدر)
6 فبراير 2026 02:12

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين بشدة الهجوم على مسجد في إسلام أباد
الإمارات والولايات المتحدة توقعان إطار عمل لدعم تأمين إمدادات المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي انتهاء موسم الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) لموسم 2025 – 2026، أمس، وفقاً للقرار رقم (7) لسنة 2025، الذي حدّد فترة الموسم من 20 أكتوبر 2025 وحتى 5 فبراير 2026.
وأكّدت الهيئة أن تنظيم موسم الصيد يأتي في إطار حرصها على صون الموروث الثقافي الأصيل لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان ممارسة رياضة الصيد بالصقور، باعتبارها نشاطاً تقليدياً متجذّراً في الهوية الوطنية، وبما ينسجم مع متطلبات الحفاظ على التوازن البيئي، وحماية الحياة الفطرية.
وأشارت الهيئة إلى أن الصيد البري التقليدي كان مسموحاً حصراً للصقّارين المرخَّصين خلال الموسم المنتهي، وضمن ضوابط واضحة شملت الالتزام بالمناطق المسموح بها في إمارة أبوظبي، والابتعاد عن الطرق والمناطق المحظورة، بما في ذلك المحميات الطبيعية والمناطق السكنية والعسكرية والمنشآت الحيوية، وذلك تعزيزاً لمبادئ الاستدامة البيئية.
وبيّنت هيئة البيئة – أبوظبي أن إصدار تراخيص الصيد بالصقور، تم وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يدعم جهود نقل هذا الموروث العربي الأصيل إلى الأجيال الحالية والمقبلة، وتشجيع ممارسته بصورة مسؤولة تحترم القيم البيئية والتشريعات المنظمة.
وأوضحت الهيئة أن انتهاء موسم الصيد، يؤكد أهمية التزام الصقّارين بالفترة الزمنية المحددة سنوياً، مشددة على استمرار دورها الرقابي والتوعوي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم نادي صقّاري الإمارات، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الصيد البري التقليدي.
وأكّدت الهيئة التزامها بمواصلة دعم رياضة الصيد بالصقور والترويج لها محلياً ودولياً، باعتبارها أحد أبرز عناصر التراث الثقافي غير المادي للدولة، وبما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً رائداً في التوازن بين الحفاظ على التراث وحماية البيئة.

بيئة أبوظبي
الإمارات
هيئة البيئة أبوظبي
أبوظبي
هيئة البيئة
هيئة البيئة في أبوظبي
موسم الصيد
الصيد بالصقور
آخر الأخبار
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
التعليم والمعرفة
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
اليوم 20:07
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
الرياضة
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©