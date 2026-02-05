الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سفير الإمارات لدى البحرين يزور محمية «محمد بن زايد الطبيعية»

سفير الإمارات لدى البحرين يزور محمية «محمد بن زايد الطبيعية»
6 فبراير 2026 02:12

المنامة (وام)

قام فهد محمد بن كردوس العامري، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين الشقيقة، يرافقه عدد من منتسبي سفارة الدولة، بزيارة إلى محمية «محمد بن زايد الطبيعية»، وكان في استقبالهم الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين.
ورحّب الدكتور بن دينه بالوفد، وأكّد أن صدور أمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، بإطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على محمية العرين، يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التي تربط البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطور وتعاون مستمر في مختلف المجالات، لاسيما في المجال البيئي.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن إطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على المحمية يجسّد عمق ما يربط قيادتي البلدين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة، ويعكس حرصهما المشترك على صون الإرث الطبيعي، وحماية الحياة الفطرية في المنطقة.
ونوّه إلى ما تمثله محمية محمد بن زايد الطبيعية من معلم بيئي مهم في مملكة البحرين، ونموذج رائد في مجال صون التنوع البيولوجي، مشيداً بجهود المملكة ودورها المحوري في هذا المجال، وأكّد أهمية تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية.
يُذكر أن «محمية محمد بن زايد الطبيعية» تُعد من أبرز المحميات البيئية في مملكة البحرين، وتؤدي دوراً مهماً في حماية الكائنات الفطرية إلى جانب دورها التوعوي والبحثي.

سفير الإمارات
الإمارات
البحرين
محمية محمد بن زايد الطبيعية
