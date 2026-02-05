صقر غباش يحضر حفل السفارة الصربية باليوم الوطني

أبوظبي (وام)

حضر معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، حفل الاستقبال، الذي أقامه فلاديمير ماريتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم مساء أمس الأول في أبوظبي، معالي جورو ماتشوت، رئيس الوزراء الصربي، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأكد معالي جورو ماتشوت، في كلمته خلال الحفل، أن العلاقات مع دولة الإمارات تُعد نموذجاً متميزاً للشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، مشيراً إلى ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية على صعيد التعاون الثنائي.

من جانبه، أعرب فلاديمير ماريتش في كلمته، عن اعتزازه وتشرفه بحضور أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس عمق العلاقات الثنائية، وما تحظى به من اهتمام متبادل من قيادتي البلدين.