«الوطني» يبحث تعزيز التعاون مع برلمان الإكوادور

دبي (الاتحاد)

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات دول أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية، برئاسة الدكتورة موزة محمد الشحي، نائب رئيس اللجنة، مع سادي فريتشي، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية في الجمعية الوطنية بجمهورية الإكوادور، تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين الجانبين، وذلك على هامش المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي.

حضر اللقاء الذي جمع الطرفين عضوتا المجلس الوطني الاتحادي، عضوتا اللجنة، مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، وآمنة علي العديدي.

وأكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الإكوادور في مختلف المجالات. وأهمية تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.