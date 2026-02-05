الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تفتح باب التقديم للالتحاق بدبلوم الدراسات العليا

6 فبراير 2026 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الإقليمي الرائد والمختّص بتنمية القدرات والكفاءات القيادية والدبلوماسية، فتح باب التقديم للالتحاق في برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية للعام الدراسي 2026-2027. تم تصميم برنامج دبلوم الدراسات العليا، المعتمد بالكامل والممتد لعام واحد، ليلبي متطلبات شؤون الدبلوماسية المتغيرة باستمرار في عالم متسارع الأحداث على الساحة الدولية، حيث يزوّد هذا البرنامج الطلاب بالمهارات الأساسية اللازمة في الدبلوماسية الحديثة، والتي تشمل: مهارات البحث المتقدم، مهارات التفاوض، فن التواصل الفعّال باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى فرصة إتقان لغة دولية ثالثة، مهارات البروتوكول والإتيكيت ومهارة الدبلوماسية القنصلية وإدارة الأزمات. تم فتح باب تقديم الطلبات في 4 فبراير 2026 ويستمر لغاية 31 مارس 2026، حيث يمكن للراغبين معرفة المزيد من التفاصيل وتقديم طلباتهم عبر: agda.ac.ae/PGD
وأكد نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن الأكاديمية تضطلع بدور أساسي في إعداد دبلوماسيي المستقبل، قائلاً: «إن فتح باب التقديم لدبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية يجسّد التزامنا بتخريج كوادر وطنية تمتلك الفهم العميق للتحولات العالمية، والقدرة على التفكير الاستراتيجي، والجاهزية العملية لتمثيل دولة الإمارات بثقة وكفاءة في مختلف المحافل الدولية».
ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية قائلاً: «إن هذا الدبلوم ليس مجرد برنامج أكاديمي، بل هو تجربة عملية تضع الشباب الإماراتي في قلب العمل الدبلوماسي، حيث نمنح الطلبة خلال رحلتهم الدراسية، فرصة حقيقية لاكتشاف قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، وفهم ما يتطلبه تمثيل دولة الإمارات بثقة واحتراف في عالم سريع التغير، لأننا نؤمن بأن دبلوماسيي المستقبل يبدأ إعدادهم اليوم».

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
الدراسات العليا
الدبلوماسية الإماراتية
العلاقات الدولية
