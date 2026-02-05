الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» تحتفي بالعلاقات الإماراتية - الكويتية

6 فبراير 2026 02:11

أبوظبي (وام)

جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي تستضيف مسابقات أصحاب الهمم
الإمارات تدين بشدة الهجوم على مسجد في إسلام أباد

اختتمت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي مشاركتها في فعاليات «أسبوع العلاقات الأخوية الإماراتية الكويتية» التي نظمتها في جناحها بمهرجان الشيخ زايد، احتفاء بعمق الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، وذلك من خلال برنامج متكامل من الأنشطة الثقافية والتراثية والمجتمعية التي استقطبت حضوراً واسعاً من مختلف فئات المجتمع.
وأكّد مبارك القصيلي المنصوري، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة للجائزة، أن الاحتفالات التي امتدت على مدار أسبوع  حققت نجاحاً لافتاً، وشهدت إقبالاً جماهيرياً واسعاً من مختلف فئات المجتمع.

