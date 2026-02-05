«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» تحتفي بالعلاقات الإماراتية - الكويتية

أبوظبي (وام)

اختتمت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي مشاركتها في فعاليات «أسبوع العلاقات الأخوية الإماراتية الكويتية» التي نظمتها في جناحها بمهرجان الشيخ زايد، احتفاء بعمق الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، وذلك من خلال برنامج متكامل من الأنشطة الثقافية والتراثية والمجتمعية التي استقطبت حضوراً واسعاً من مختلف فئات المجتمع.

وأكّد مبارك القصيلي المنصوري، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة للجائزة، أن الاحتفالات التي امتدت على مدار أسبوع حققت نجاحاً لافتاً، وشهدت إقبالاً جماهيرياً واسعاً من مختلف فئات المجتمع.