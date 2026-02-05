الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان
5 فبراير 2026 22:16

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي ماولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان، رئيس أمانة مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية.

ونقل معاليه لسموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ تحيات فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم .. فيما حمله سموه تحياته إلى فخامة رئيس كازاخستان وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من التقدم والرخاء.

تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين دولة الإمارات وكازاخستان في إطار العلاقات المتميزة التي تجمعهما وبما يواكب التطور الذي تشهده علاقات البلدين على مختلف المستويات..إلى جانب دور البرلمانات في تعزيز جسور التواصل والحوار الحضاري وترسيخ قيم التعايش والتعاون الذي يعد ركيزة رئيسة لبناء مجتمعات أكثر تقدماً وازدهاراً.

حضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
كازاخستان
