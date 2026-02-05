الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأمن السيبراني» و«ماستركارد»: حماية النظام الرقمي

«الأمن السيبراني» و«ماستركارد»: حماية النظام الرقمي
6 فبراير 2026 02:15

دبي (وام)

وقّع مجلس الأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع شركة ماستركارد العالمية، بهدف تعزيز حماية المنظومة الرقمية الوطنية.
جرى الإعلان عن هذه الشراكة على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، والتي شهدت أيضاً إطلاق الطرفين تقريراً مشتركاً حول الوضع الراهن لمشهد الأمن السيبراني في الدولة.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إنه مع تقدّم دولة الإمارات في مسيرتها نحو التحول الرقمي، تتزايد مستويات التعرّض للجرائم السيبرانية، وتتضاعف المخاطر التي تهدد القطاعات الحيوية بصورة متسارعة، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وغيره من التهديدات، وفي ظل هذا المشهد المتسارع، يتشارك كل من مجلس الأمن السيبراني وماستركارد التزاماً راسخاً ببناء مستقبل رقمي آمن ومزدهر، مؤكداً السعي الدائم إلى توظيف الخبرات العالمية والتقنيات المتقدمة للشركة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في الدولة، ورفع جاهزيتها لمواجهة الهجمات الإلكترونية المتزايدة تعقيداً، وترسيخ ريادتها في هذا المجال، ومن خلال هذا التعاون، سنطلق موجة جديدة من الابتكار تسهم في تعزيز قدرة الدولة على استباق التهديدات، والحدّ من آثارها.

