علوم الدار

الإمارات تدعم قطاع التعليم بإندونيسيا بـ 12.8 مليون دولار

خلال توقيع الاتفاقية بحضور مغير الخييلي (وام)
6 فبراير 2026 02:15

دبي (الاتحاد)

قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إحدى الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، منحة مالية تبلغ (12.8 مليون دولار أميركي) مخصصة لجامعة ماكجيل الكندية لتنفيذ برنامج «الإمارات-إندونيسيا لتطوير قادة المستقبل في جامعة ماكجيل» الهادف إلى دعم التنمية المستقبلية لإندونيسيا بالتركيز على مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية والصحة والهندسة وتدريب المعلمين، ودفع عجلة التطوير المجتمعي في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
وبحضور معالي الدكتور مغير الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وُقعت اتفاقية تقديم المنحة المالية بين الجانبين، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026. 
وبموجب الاتفاقية، سينفذ برنامج «الإمارات-إندونيسيا لتطوير قادة المستقبل» عن طريق جامعة ماكجيل الكندية، بالتعاون مع كل من وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في إندونيسيا وجامعة إندونيسيا من جهة، وبمشاركة جامعات الإمارات وزايد والشارقة وخليفة من جهة أخرى، حيث يتضمن البرنامج (منحاً دراسية، برامج تدريب مستمر للمعلمين، جوائز بحثية، مبادرات لتبادل المعرفة، برامج لتطوير القادة).
وأشار معالي الدكتور مغير الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، إلى أهمية المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية الرائدة التي تُنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إحدى الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة والأولويات الوطنية في الدول والمجتمعات المستفيدة، وبما ينسجم مع السياسة العامة للمساعدات الخارجية للدولة في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والخيرية.
 وقال البروفيسور عبدالمعطي، وزير التعليم الابتدائي والثانوي في إندونيسيا: «من خلال التعاون مع الإمارات وجامعة ماكجيل، نهدف إلى تعزيز الممارسات التعليمية والقيادة المدرسية ومخرجات التعلّم».
 وأكد محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على مواصلة الرسالة الحضارية للدولة من خلال المبادرات والبرامج التنموية الهادفة مع مختلف الجهات المعنية في الدول المستفيدة والمؤسسات التعليمية العالمية، بما يتماشى مع الاحتياجات المعرفية والبحثية من جانب، وتعزيز الشراكات الأكاديمية بين الجامعات الإماراتية والإندونيسية من جانب آخر.

مؤسسة إرث زايد الإنساني
مؤسسة خليفة الإنسانية
مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية
إندونيسيا
جامعة ماكجيل
قطاع التعليم
الإمارات
