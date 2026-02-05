الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

زايد بن حمدان بن زايد يلتقي رئيس الدومينيكان ورئيسة الإدارة الرئاسية في أوزبكستان

زايد بن حمدان بن زايد ورئيس الدومينيكان خلال اللقاء (وام)
5 فبراير 2026 23:18

أبوظبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو»، اليوم، في قصر النخيل في أبوظبي، فخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة شارك خلالها في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.
وتناول اللقاء فرص الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان، واستكشاف مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة، بما يعزز حركة التبادل التجاري ويُسهم في بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تدعم التنوع الاقتصادي وتحقق المصالح المشتركة، ويواكب توجهات البلدين نحو تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تدعم مسارات التنمية المستدامة.
ورافق فخامة رئيس جمهورية الدومينيكان، خلال هذا اللقاء، وفد ضم معالي نويليا شيفرد، مديرة مكتب رئيس الجمهورية، ومعالي فيكتور بيسونو هازا، وزير الإسكان والمباني، ورينسو هريرا، سفير جمهورية الدومينيكان لدى الدولة.
حضر اللقاء معالي مريم بنت محمد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو» والعضو المنتدب للمجموعة، وسلطان اليبهوني الظاهري، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «انترناشونال ريسورسيس هولدينغ»، وحمدان محمد الدهماني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سيليستيال القابضة.

أخبار ذات صلة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
الإمارات تدين بشدة الهجوم على مسجد في إسلام أباد

كما التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو»، معالي سعيدة ميرزيوييفا، رئيسة الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، ضمن زيارتها إلى الدولة للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
أوزبكستان
القمة العالمية للحكومات
الإمارات
زايد بن حمدان بن زايد
رئيس الدومينيكان
آخر الأخبار
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
التعليم والمعرفة
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©