زايد بن حمدان بن زايد يلتقي رئيس الدومينيكان ورئيسة الإدارة الرئاسية في أوزبكستان

أبوظبي (الاتحاد)



التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو»، اليوم، في قصر النخيل في أبوظبي، فخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة شارك خلالها في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

وتناول اللقاء فرص الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان، واستكشاف مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة، بما يعزز حركة التبادل التجاري ويُسهم في بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد تدعم التنوع الاقتصادي وتحقق المصالح المشتركة، ويواكب توجهات البلدين نحو تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تدعم مسارات التنمية المستدامة.

ورافق فخامة رئيس جمهورية الدومينيكان، خلال هذا اللقاء، وفد ضم معالي نويليا شيفرد، مديرة مكتب رئيس الجمهورية، ومعالي فيكتور بيسونو هازا، وزير الإسكان والمباني، ورينسو هريرا، سفير جمهورية الدومينيكان لدى الدولة.

حضر اللقاء معالي مريم بنت محمد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو» والعضو المنتدب للمجموعة، وسلطان اليبهوني الظاهري، وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «انترناشونال ريسورسيس هولدينغ»، وحمدان محمد الدهماني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سيليستيال القابضة.

كما التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو»، معالي سعيدة ميرزيوييفا، رئيسة الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، ضمن زيارتها إلى الدولة للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.